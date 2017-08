Le Mi-172A2 reçoit sa certification russe

La longue lignée des Mi-8/17 compte officiellement un nouveau membre. Il s'agit du Mi-171A2, hélicoptère multirôle positionné sur le segment moyen. Développé par le constructeur russe Mil - membre du consortium Russian Helicopters - il a reçu son certificat de type (TC) de la part de l'Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie (Rosaviatsia), le 17 août.



Le Mi-171A2 a été certifié pour les opérations de Catégorie A, telle que définie dans les réglementations américaine et européenne FAR/JAR Part 29 et CS-29. Il s'agit de la qualification la plus contraignante pour un hélicoptère multiturbine en termes d'exigences de sécurité. Russian Helicopters précise que son appareil pourra opérer de jour comme de nuit, dans des conditions météorologiques difficiles, en VFR et en IFR, même au-dessus d'eau.



Pour y arriver, le Mi-171A2 a commencé ses vols d'essais en 2014. Quatre prototypes ont participé aux essais en vol. Les équipes de développement disposaient également de deux appareils supplémentaires pour les essais au sol. Russian Helicopters ne précise pas le nombre d'heures de vol effectuées au cours du programme, mais affirme que plus de 200 vols ont été réalisés depuis le début de l'année.



Le Mi-171A2 est une version modernisée de la série des Mi-8/17, conçue au début des années 1960. Dédié au transport de passagers ou de cargo, il est capable de parcourir 800 km avec une vitesse de croisière de 260 km/h. Il peut emporter 24 passagers en plus des deux membres d'équipage ou 4 t de fret en interne (5 t sous élingue).



Russian Helicopters n'hésite pas à parler d'une modernisation en profondeur avec plus de 80 changements par rapport aux versions précédentes. Le Mi-171A2 intègre notamment de nouvelles turbines Klimov VK-2500PS-03 (version civile des moteurs de l'hélicoptère de combat Mi-28), équipées d'un régulateur numérique FADEC, de nouveaux rotor principal et transmission, ou encore un cockpit tout écran avec une suite avionique moderne.



Russian Helicopters estime ainsi disposer d'un appareil plus sûr, plus performant et plus économique, à même d'opérer sur des routes internationales. Il annonce se concentrer désormais sur la production en série et la livraison de Mi-171A2 à des clients russes et internationaux.