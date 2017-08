Le 1er CS300 de Korean Air fait son roll-out

Bombardier a publié des images du premier CS300 destiné à Korean Air le 17 août. L'appareil vient de sortir du hangar de peinture, où il a reçu les couleurs de la compagnie coréenne. Reste à achever son assemblage et à réaliser ses essais en vol et il pourra rejoindre la flotte de Korean Air cet automne.



A ce moment-là, le CSeries sortira enfin des frontières européennes. En effet, Bombardier a livré dix-sept appareils à deux clients à ce jour : Swiss et airBaltic. Leur situation commune en Europe a permis de centrer l'attention de l'avionneur canadien sur cette région pour le support client lié à la mise en service de l'appareil.



Korean Air sera le seul nouvel opérateur du CSeries cette année. La compagnie asiatique attend une dizaine de CS300.



Après elle, c'est Delta Air Lines qui entrera dans le club des opérateurs des monocouloirs de Bombardier, avec la réception du premier de ses 75 appareils en commande au printemps. La compagnie américaine a annoncé que les premiers seraient basés à New York. Les CSeries pourraient également opérer depuis Los Angeles et Dallas.