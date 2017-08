Grève à l'aéroport de Fort de France: la FNAM demande une sortie de conflit

Les compagnies aériennes françaises ont réclamé jeudi une "sortie de conflit sans délai" en Martinique où une grève de la société d'avitaillement des avions entamée le 7 août perturbe le trafic à l'aéroport de Fort-de-France. Cette grève "rend aléatoire la possibilité de faire le plein de carburant à l'aéroport de Fort-de-France", déplore la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) soulignant que "dans ce contexte, les vols long-courriers vers Paris doivent faire une escale sur un autre aéroport caribéen pour se ravitailler en carburant". La quinzaine de salariés grévistes exige une amélioration de ses conditions de travail. "Des lourds surcoûts opérationnels" découlent de cette situation et "des vols risquent d'être annulés à chaud, avec des centaines de passagers bloqués dans l'aérogare de Martinique-Aimé-Césaire", prévient la FNAM. "Les passagers sont directement pénalisés par des temps de vol allongés, des attentes au départ des escales techniques et des retards importants à l'arrivée", ajoute l'organisation précisant que "la desserte de Fort de France est très perturbée". "À l'approche de la rentrée", la FNAM demande "la pleine disponibilité d'un avitaillement en kérosène, pour permettre la réalisation de la totalité du programme des vols prévu" et appelle à "une sortie de conflit sans délai pour garantir des vols directs vers Paris". Principale organisation professionnelle du secteur aérien, la FNAM représente plus de 95% du secteur du transport aérien français. Quatre de ses membres desservent les Antilles: Air Caraïbes Atlantique, Air France, Corsair International, XL Airways.