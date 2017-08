Stobart Air est satisfait du soutien d'ATR

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Cette maxime semble bien convenir à la compagnie régionale irlandaise Stobart Air, qui a renouvelé son accord de maintenance globale (GMA) avec ATR pour l'entretien de sa flotte de biturbopropulseurs. Entamée en 2007, cette collaboration a été prorogée pour six années supplémentaires avec la signature d'un nouveau contrat début août.



ATR a détaillé l'ensemble des opérations de maintenance prises en compte au titre de ce GMA : « la réparation, la révision, l'approvisionnement en unités remplaçables en piste, ainsi que la disponibilité et la maintenance des hélices. » Il couvre une flotte de 17 appareils : deux ATR 42‑300, deux ATR 72-500 et 13 ATR 72-600.



Tom Anderson, directeur des Programmes et du Service client d'ATR, s'est félicité de cet accord avec « un client GMA historique ». Il espère ainsi convaincre d'autres compagnies européennes de la qualité de l'offre GMA, alors que le Vieux Continent offre des perspectives de croissance sur les vingt prochaines années et qu'un renouvellement massif des flottes régionales est toujours espéré.



De son côté, Mick Conlon, directeur de l'Ingénierie de Stobart Air, va dans son sens. Il a salué la contribution du soutien d'ATR à la réussite de sa compagnie, qui exploite 32 destinations régionales entre le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe continentale et jusqu'à 860 vols hebdomadaires pour Aer Lingus Regional et Flybe ainsi que des vols charters et en affrètement : « L'accord de maintenance globale signé avec ATR a été un vecteur clé de ces résultats. »