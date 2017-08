Swiss fait ses adieux au Jumbolino

Une page de l'histoire de Swiss vient de se tourner. La compagnie a en effet réalisé son dernier en Avro RJ100 le 15 août, mettant fin aux quinze ans de carrière de cette partie de la flotte. Le vol a été réalisé par l'appareil immatriculé HB-IYZ, au cours d'une liaison spéciale entre Genève et Zurich réalisée pour des invités de la compagnie.



Swiss s'était appuyée sur les Avro RJ85 et RJ100 pour lancer ses opérations européennes en 2002, après la faillite de Swissair. Depuis, la flotte a atteint jusqu'à 21 appareils et a réalisé plus de 700 000 heures de vol et 500 000 vols. Ils sont notamment remplacés par les CSeries de Bombardier - la compagnie a reçu huit CS100 et deux CS300 à ce jour et attend encore vingt exemplaires de la famille de monocouloirs d'ici fin 2018.



« Le retrait des avions du type Avro de la flotte de SWISS met fin à tout un pan de l'histoire de l'aviation civile suisse », regrette le commandant de bord et chef de la flotte Avro, Michael Weisser, qui était aux commandes de ce dernier vol.



Les Avro ne sont pas voués à la retraite pour autant. Swiss vante leur excellente condition et indique qu'ils seront exploités par d'autres compagnies.



Prévu de longue date, le retrait des appareils produits par British Aerospace a eu lieu un petit peu plus tard que prévu, afin de maintenir la desserte de London City en attendant que le CSeries puisse y être affecté. Le CS100 n'a en effet reçu sa certification pour les approches en pente raide qu'en avril. Le premier vol d'un CS100 de Swiss vers l'aéroport londonien a quant à lui eu lieu le 8 août, faisant perdre à l'Avro cette dernière petite spécificité qui le rendait encore indispensable.