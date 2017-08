Les PC-21 australiens entrent en service

Une cérémonie a eu lieu la semaine dernière sur la base d'East Sale (Etat de Victoria), centre névralgique de la formation pour la RAAF. Elle s'est déroulée sous le patronage de Marise Payne, ministre de la Défense, et en présence de Darren Chester, ministre des Infrastructures et des Transports. A cette occasion, l'air marshal Leo Davies, commandant de la RAAF, a effectué un premier vol avec un avion « en service ».



Avant d'arriver au sein de l'armée de l'Air française l'an prochain , le PC-21 continue d'intégrer diverses forces aériennes à travers le monde. Il vient ainsi de faire son entrée en service dans la Royal Australian Air Force (RAAF). La nouvelle a été annoncée le 15 août par Lockheed Martin, membre du programme AIR 5428 Pilot Training System qui assurera la formation des pilotes militaires australiens pour au moins les sept prochaines années.Une cérémonie a eu lieu la semaine dernière sur la base d'East Sale (Etat de Victoria), centre névralgique de la formation pour la RAAF. Elle s'est déroulée sous le patronage de Marise Payne, ministre de la Défense, et en présence de Darren Chester, ministre des Infrastructures et des Transports. A cette occasion, l'air marshal Leo Davies, commandant de la RAAF, a effectué un premier vol avec un avion «».Pour l'instant, la RAAF a accepté un premier lot opérationnel de six avions. D'autres devraient suivre dans les prochains mois. Les deux premiers PC-21 sont arrivés en Australie en février dernier. Depuis, ils ont été rejoints par huit autres appareils, dont deux au début du mois d'août. En tout, 49 exemplaires ont été commandés.L'arrivée de ces monoturbopropulseurs s'inscrit donc dans le cadre du programme AIR 5428 Pilot Training System. Un contrat pour une tranche initiale de sept ans a été signé en décembre 2015, pour 1,2 milliard de dollars australiens (805 MEUR). Des options sont prévues pour étendre le contrat jusqu'à 25 ans. Par ce biais, l'Australie confie l'entraînement des futurs pilotes de la RAAF, mais aussi de la Royal Australian Navy et de l'Australian Army, à un consortium privé composé de Lockheed Martin Australia, Pilatus Aircraft et Hawker Pacific. Ce modèle se répand de plus en plus largement à travers le monde. Il a été choisi par des pays tels que le Royaume-Uni (programme UKMFTS) et la France (programme FOMEDEC, avec des PC-21 également).Lockheed Martin est le maître d'oeuvre de ce programme AIR 5428. Il fournit également un ensemble de solutions de formation au sol, dont des moyens de simulation. Pilatus produit bien évidemment les avions, mais est aussi en charge du soutien pour l'ingénierie et la navigabilité. Enfin, Hawker Pacific assure la maintenance et le soutien de la flotte.