Frantz Yvelin prend les commandes d'Aigle Azur

Aigle Azur a annoncé le 16 août qu'elle avait un nouveau PDG. Frantz Yvelin a en effet pris la tête de la compagnie française le 10 août, remplaçant Michael Hamelink qui occupait ce poste depuis l'été 2015.



Frantz Yvelin, âgé de 41 ans, est bien connu du secteur du transport aérien, notamment pour avoir créé L'Avion puis La Compagnie, en 2006 et 2013 respectivement. Les deux compagnies reposaient sur un modèle similaire, proposant des vols entièrement en classe affaires entre Paris et New York. L'Avion a été racheté en 2008 par British Airways et opère désormais, sous certificat français, sous la marque OpenSkies et La Compagnie a été rachetée par XL Airways en décembre dernier.



Il avait alors cédé sa place à la tête de La Compagnie à Laurent Magnin, le PDG d'XL Airways, et quitté le transporteur pour se consacrer à d'autres projets.



Frantz Yvelin s'est félicité de rejoindre Aigle Azur, une compagnie de 70 ans d'expérience, et a présenté sa stratégie en une phrase : « c'est clairement dans la logique d'un rapide retour à l'équilibre et d'un développement audacieux de la deuxième compagnie aérienne de notre pays que je m'implique donc à compter de maintenant ».