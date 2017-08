La Suisse réforme le cursus de ses pilotes

« Plus vite dans le cockpit », c'est le nouveau leitmotiv des forces aériennes helvètes, qui ont décidé de réformer le cursus des futurs pilotes à partir de la rentrée prochaine. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports a en effet annoncé cette semaine vouloir raccourcir la durée de la formation, afin de la rendre « plus attrayante » et susciter de nouvelles vocations.



Jusque-là, le cursus des aspirants pilotes comprenait un examen d'aptitude, un passage par l'Institut de médecine aéronautique, (...)