Joël Barre prend les commandes de la DGA

Le ministère de la Défense annonce ce 9 août la nomination de Joël Barre à la tête de la Direction générale de l'armement (DGA). Il succède ainsi à Laurent Collet-Billon, dont le mandat a pris fin le 30 juin dernier au terme de neuf années riches en évènements (Livre blanc, LPM, exportations du Rafale...) et en phases choc.



Son parcours



Joël Barre, issu de la promotion 1974 de l'École Polytechnique, est également diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace en 1979, année au cours de laquelle il rejoint la DGA en tant qu'ingénieur général de l'armement. Il devient Directeur du programme ASMP en 1987, puis Directeur du programme Helios en 1991. Il rejoint le Centre national des études spatiales (CNES) en 1997 au poste de directeur des programmes. Après un passage par Snecma, en tant que Directeur espace de la division « moteurs fusées » puis Directeur général de la division « moteurs spatiaux », Joël Barre retourne au CNES en 2007 pour occuper les fonctions de Directeur du Centre spatial guyanais pendant cinq ans. Il est nommé Directeur général délégué du CNES en juillet 2012.



Ses futurs chantiers



A la tête de 9 700 personnels, le nouveau Directeur général de l'armement aura du pain sur la planche pour les mois à venir. Revue stratégique, préparation de la prochaine Loi de programmation militaire, il devra notamment présenter « dans les prochaines semaines à la ministre des propositions en vue d'améliorer la conduite des projets d'investissement afin qu'ils correspondent et s'adaptent au mieux aux besoins des forces armées », tout en veillant « à la réduction des coûts et des délais », selon le communiqué du ministère de la Défense.



Intervenant sur les questions de budget, et d'équipement des forces par le biais de 80 programmes d'armement actuellement en cours, la DGA apporte également ses compétences dans le domaine des exportations et de la R&D, tout en soutenant la BITD française par le biais de dispositifs d'aides à destination des PME.