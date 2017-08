La flotte d'E-Jet d'Austrian Airlines au complet

La flotte d'E195 d'Austrian Airlines est au complet depuis le 5 août dernier, avec la mise en service du 17ème et dernier exemplaire, reçu de Lufthansa Cityline. Le premier avion avait été intégré à la flotte de la compagnie autrichienne en janvier 2016. Les E-Jet ont à ce jour transporté plus de deux millions de passagers sur 70 destinations.



Deux cent pilotes, 600 PNC et 80 mécaniciens ont été affectés à cette flotte, qui remplace des Fokker 70/100, dont les quatre derniers appareils encore en service doivent être retirés d'ici la fin de l'année 2017 et transférés chez Alliance Aviation Slovakia.



La flotte d'Austrian Airlines est actuellement composée de cinq 777-200ER, six 767-300ER, sept A319, six A321, 18 A320 et 18 Q400.