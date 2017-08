Le futur « Marine one » s'envole

Le premier prototype du futur hélicoptère présidentiel américain, un S-92 modifié, a effectué son vol inaugural le 28 juillet dernier. Ce premier vol a été suivi dans la même journée d'un second décollage. Au total, le VH-92A est resté environ une heure dans les airs. La campagne d'essais pour la qualification de l'appareil doit s'étendre sur une douzaine de mois et comprendra environ 250 heures de vol, qui seront effectuées sur le site de Lockheed Martin d'Owego, dans l'État de New-York. Ce premier prototype sera suivi d'un second exemplaire, dont le vol est attendu avant la fin de cette année.



Le VH-92A avait été sélectionné en mai 2014 pour devenir le « Marine one » de nouvelle génération, afin de remplacer les actuels VH-60 Whitehawk et VH-3 Sea King. Sikorsky était seul en lice pour ce contrat d'ingénierie et de développement évalué à 1,24 milliard de dollars. Un précédent appel d'offre datant de 2005 et qui avait favorisé l'US101 d'AgustaWestland a été annulé en 2009 suite à une trop forte augmentation des coûts.



Le programme prévoit une flotte de 21 appareils à l'horizon 2023, seuls les quatre premiers (sans compter les deux prototypes) font pour l'instant l'objet d'un contrat ferme, les 17 autres devraient être commandés au cours de l'année fiscale 2019. Le premier exemplaire opérationnel devrait être livré à l'escadrille HMX-1 « Marine one » de l'US Marine Corps en 2020.