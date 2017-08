Des Super Tucano pour le Nigeria

Le département d'État américain a approuvé le 3 août dernier la vente de douze A-29 Super Tucano au Nigeria. Cette transaction doit encore être approuvée par le Sénat et comprend également de l'armement, ainsi que l'infrastructure associée (hangars...) et des actions de formation au profit des futurs opérateurs du monomoteur d'entraînement et d'attaque. Le contrat est évalué à 593 millions de dollars et bénéficiera à l'industriel américain Sierra Nevada, qui produit l'avion sous licence.



L'agence américaine de coopération et d'exportation d'armement précise que l'accord, s'il est confirmé, nécessitera l'envoi de « contractors » sur le sol nigérian, afin de mener des formations à la fois pour les pilotes, mais également de fournir des contenus théoriques sur le droit des conflits armés et le droit humanitaire, ainsi que sur « l'intégration air-sol » afin de minimiser les victimes civiles en cas d'opérations aériennes.



Le Nigeria rejoindrait ainsi le Burkina, le Ghana, le Mali et le Sénégal en tant qu'opérateur du Super Tucano en Afrique de l'Ouest. Les turbopropulseurs seraient en priorité mis en oeuvre pour des missions de lutte contre le terrorisme de Boko Haram et de l'État islamique, mais pourraient également être utilisés pour la lutte contre les trafic illicites dans le golfe de Guinée et pour des missions de surveillance de frontières.



L'A29 Super Tucano, conçu et développé par Embraer, est équipé du PT6A-68/3 de Pratt & Whitney. Il dispose notamment de deux mitrailleuses au niveau des ailes et de cinq points d'emport sous les ailes et le fuselage pour intégrer jusqu'à 1,5 tonne d'armement supplémentaire.



L'aviation de combat nigériane comprend à l'heure actuelle une flotte de neuf Alphajet et neuf F-7 (source Flightglobal).