Un officier israélien tué dans le crash d'un hélicoptère Apache

Un officier israélien a été tué et son copilote grièvement blessé dans le crash d'un hélicoptère Apache de l'armée à l'atterrissage sur une base aérienne du sud d'Israël, a indiqué mardi une porte-parole militaire. "Un hélicoptère militaire s'est écrasé sur une base de l'armée de l'air israélienne dans le sud d'Israël", a-t-ellle dit à l'AFP, précisant que l'accident avait eu lieu tard lundi soir. Le commandant réserviste David Zohar est décédé et "un second officier est grièvement blessé", a-t-elle ajouté. L'armée de l'air israélienne a ouvert une enquête technique et ordonné le maintien au sol de tous les hélicoptères de combat en attendant les résultats, selon la même source. Selon des informations des médias israéliens, les Apache avaient déjà été cloués au sol, après la découverte d'une grande fissure dans le rotor d'un des appareils. Ils avaient repris leurs vols le mois dernier. D'après les médias, l'accident de lundi avait eu lieu au terme d'un vol d'entraînement prévu dans le cadre d'un programme destiné à remettre les Apache en service. Le pilote aurait fait état d'une panne avant de perdre le contrôle de l'appareil.