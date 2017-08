Le M28 Skytruck débute ses opérations en Allemagne

La Bundeswehr exploite depuis la mi-juillet un M28 Skytruck pour l'entraînement de ses parachutistes. Le biturbopropulseur a été acquis en leasing pour une durée de quatre années, afin de combler le vide capacitaire entre le retrait progressif du service actif des C160 Transall et la lente acquisition des capacités de largage de l'A400M.



L'avion STOL (décollage et atterrissage sur une courte distance) est piloté par un équipage civil et les premiers largages de parachutistes, par la rampe arrière et en automatique, ont été effectués depuis un aérodrome civil. L'avion sera exploité pour l'entraînement et la formation des largages de jour et de nuit, en tandem, avec ou sans équipements.



Produit par l'industriel polonais PZL Mielec, en partenariat avec Lockheed Martin/Sikorsky, et motorisé par deux PT6A-65B de Pratt & Whitney, le M28 exploité par l'Allemagne a subi des modifications spécifiques pour opérer ses missions, avec notamment l'ajout de l'éclairage spécifique lié aux opérations de largage, un moyen de communication radio à l'arrière pour dialoguer avec l'équipage, ainsi que l'intégration de banquettes - qui peuvent accueillir jusqu'à 17 parachutistes.