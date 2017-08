BOC Aviation confirme sa commande du Bourget pour dix Boeing 737 MAX

Boeing a réalisé un salon du Bourget 2017 record en terme de commandes... à condition de prendre en compte les conversions, les protocoles d'accord (MoU) et les intentions d'achat (LoI). Certaines de ces annonces commencent néanmoins à se concrétiser. C'est le cas du contrat avec le loueur singapourien BOC Aviation (filiale de Bank of China). Son MoU pour dix 737 MAX 10, signé le 19 juin à Paris, a été converti en commande ferme le 3 août. Le montant de la transaction est estimé à 1,25 Md$ selon les prix catalogue.



Avec ce contrat, BOC Aviation possède désormais 84 exemplaires de 737 MAX en commande, dont 71 fermes. Il s'est également engagé pour 51 Airbus A320neo, dont trois ont déjà été livrés, et 17 A321neo. En tout, le loueur basé à Singapour gère environ 300 appareils et en a commandé près de 200 supplémentaires.



Avec la confirmation de BOC Aviation, le 737 MAX 10 compte désormais quinze clients.