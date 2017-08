Qatar Airways renonce à American Airlines

Le projet de Qatar Airways aura fait long feu. Un mois et demi après avoir indiqué sa volonté de prendre une participation de 10 % au capital d'American Airlines, la compagnie qatarie a fait volte-face et mis fin à ses prétentions sur son homologue américaine.



Dans un communiqué publié le 3 août, Qatar Airways indique que : « Un nouvel examen de la proposition d'investissement financier, tenant compte de la dernière communication publique d'American Airlines, a démontré que cet investissement ne répondait plus à ses objectifs. » Cela (...)