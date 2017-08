Projet d'attentat en Australie: le syndicat des pilotes évoque des failles dans la sécurité

Le syndicat des pilotes australiens a dénoncé des failles dans la sécurité aux aéroports du pays malgré les efforts des autorités pour renforcer les contrôles après la mise en échec d'un projet présumé d'attaque contre un avion. Quatre hommes ont été arrêtés à Sydney samedi, accusés d'avoir projeté de faire exploser un avion avec une bombe artisanale. L'un deux a depuis été relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Les pilotes, qui sont contrôlés au même titre que le reste de l'équipage, les passagers et les employés des commerces des aéroports, expliquent que les mêmes contrôles ne sont pas appliqués à des personnels comme les bagagistes ou les employés chargés du ménage, lesquels se voient simplement délivrer des cartes de sécurité. "Les pilotes et les équipages sont contrôlés régulièrement en même temps que les passagers, mais de nombreux personnels au sol ont accès aux avions sur le tarmac sans les mêmes niveaux de contrôles", a déclaré mercredi soir Murray Butt, président de l'Association des pilotes de ligne australiens. "Nous estimons que la sécurité des aéroports serait renforcée si tous les personnels des compagnies aériennes ayant accès aux avions subissaient les mêmes niveaux de contrôle que le personnel qui passe par les terminaux". Des spécialistes de l'aviation ont également évoqué des failles, comme l'utilisation de vigiles d'entreprises privées au lieu de fonctionnaires aux aéroports et le fait que sur les vols intérieurs, les identités des passagers ne soient pas vérifiées. Le ministre des Transports Darren Chester a défendu jeudi les mesures en vigueur, faisant valoir que les cartes de sécurité délivrés aux personnels au sol ayant accès aux avions ne l'étaient qu'après des vérifications exhaustives. "Nous avons durci les règles d'obtention de ces cartes afin d'assurer que les personnels ayant accès aux aéroports soient dignes de confiance", a-t-il déclaré. L'Australie a relevé son niveau d'alerte aux attaques terroristes en septembre 2014, de peur d'attentats inspirés par des organisations comme le groupe Etat islamique. Depuis lors, une douzaine d'attaques ont été déjouées et 70 personnes ont été inculpées. Les autorités n'ont cependant pas évité d'autres attaques, parmi lesquelles une prise d'otages dans un café de Sydney. Deux otages et l'auteur avaient été tués.