Air Canada: le trafic aide au bénéfice, prévisions en hausse

Air Canada a révisé mardi ses prévisions de rentabilité après un deuxième trimestre plus favorable avec une progression du trafic passagers et du bénéfice. Entre avril et juin, le bénéfice a été de 300 millions de dollars canadiens (203 millions d'euros), à comparer à un bénéfice de 186 millions pour la même période en 2016 (+61%), a indiqué mardi le transporteur. Hors éléments exceptionnels, la première compagnie canadienne a réalisé un bénéfice ajusté de 215 millions CAD, en hausse de 6% sur un an. Sur cette base, le bénéfice par action est ressorti à 78 cents au deuxième trimestre, soit nettement au-dessus des 39 cents attendus en moyenne par les analystes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,9 milliards de dollars canadiens au deuxième trimestre, en progression de 13% par rapport à l'an dernier, avec des recettes passagers de 3,5 milliards de dollars (+12%). Avec la hausse de la capacité de transport, le trafic passagers a progressé de 13,6% mais le rendement unitaire par siège est resté pratiquement inchangé en raison d'un allongement des distances desservies et d'un recul du rendement sur les liaisons trans-pacifiques, a indiqué Air Canada dans un communiqué. Les charges ont augmenté de 14% entre avril et juin à 3,6 milliards CAD en raison à la fois de la capacité ajoutée à la flotte et au renchérissement du carburant. Les charges unitaires, ramenées au siège par km, ont baissé de 3,5% entre les deux trimestres considérés en raison d'une baisse des coûts de maintenance des appareils inférieurs aux prévisions. Le résultat courant, avant impôts, frais financiers, amortissements et poste location d'avions, a été de 670 millions CAD, soit 11% en hausse par rapport à la même période l'an dernier. La compagnie aérienne prévoit une marge d'exploitation courante entre 17% et 19%, soit près de deux points de plus que sa dernière prévision au printemps. Cette révision s'explique, selon air Canada, par la hausse du chiffre d'affaires, la remontée récente du dollar canadien et un prix du kérosène plus sage que projeté.