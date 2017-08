Le Boeing 737 MAX arrive au Moyen-Orient

Le 737 MAX semble particulièrement adapté au réseau de flydubai, composé de destinations moyen-courriers aussi éloignées que Prague à l'Ouest, Moscou au Nord, Bangkok à l'Est et Dar Es Salam au Sud. Outre leur autonomie accrue, c'est sur des distances de l'ordre de 4 000 km que 737 MAX et Airbus A320neo peuvent faire jouer au mieux leur efficacité énergétique.



Après plusieurs années à engranger des commandes à un rythme effréné, le 737 MAX est désormais à l'heure de la production. Boeing vient d'annoncer, le 31 juillet, la livraison d'un 737 MAX 8 à un troisième client, le premier basé au Moyen-Orient. Il s'agit de la compagnie à coût flydubai, qui opérait jusque-là une flotte de 58 appareils entièrement composée de 737 NG. En tout, la compagnie a commandé 76 MAX lors du salon de Dubaï en 2013.Le 737 MAX semble particulièrement adapté au réseau de flydubai, composé de destinations moyen-courriers aussi éloignées que Prague à l'Ouest, Moscou au Nord, Bangkok à l'Est et Dar Es Salam au Sud. Outre leur autonomie accrue, c'est sur des distances de l'ordre de 4 000 km que 737 MAX et Airbus A320neo peuvent faire jouer au mieux leur efficacité énergétique.Outre la compagnie dubaïote, Oman Air et le loueur koweïtien Alafco ont commandé des 737 MAX dans la région. Chacun s'est engagé à hauteur de 20 exemplaires. En revanche, Etihad et Qatar Airways ont préféré signer avec Airbus, respectivement pour 36 et 55 A320/321neo, tout comme la compagnie à bas coût saoudienne Flynas pour 80 appareils.Spécialisée dans les appareils à forte capacité, Emirates ne s'est prononcé pour aucun deux moyen-courriers remotorisés. Elle est néanmoins en plein rapprochement avec flydubai, avec qui elle travaille pour synchroniser leurs systèmes et leurs opérations dans le hub de Dubaï. Emirates pourrait ainsi s'appuyer sur les dessertes régionales de la compagnie à bas coût - et donc sur ses 737 MAX - pour alimenter son réseau long-courrier.Boeing revendique 3 803 commandes de 737 MAX auprès de 89 opérateurs, dont sept ont déjà été livrés. La famille Airbus A320neo atteint 5169 ventes et 127 livraisons.