Hawaiian Airlines prépare l'arrivée de ses Airbus A321neo avec AAR

D'ici quelques mois, Hawaiian Airlines commencera à recevoir ses A321neo. Les trois premiers exemplaires du moyen-courrier remotorisé Airbus sont attendus pour le 4e trimestre de cette année. La compagnie hawaïenne s'y prépare et vient de signer un contrat à long terme, le 31 juillet, avec la société de MRO américaine AAR. Celui-ci porte sur le soutien à l'heure de vol des composants.



Ce contrat vient s'ajouter à des accords similaires déjà signés depuis quinze ans pour d'autres types d'appareils entre Hawaiian Airlines et AAR. C'est en revanche la première fois que la compagnie de maintenance s'occupera d'A321neo.



Les équipes de maintenance basées sur l'archipel du Pacifique pourront recevoir des pièces depuis le hub logistique d'AAR à Chicago, situé à près de 7 000 km. Elles disposeront aussi d'accès à des stocks prépositionnés à Hawaï et dans d'autres « hubs stratégiques opérationnels ».



Hawaiian Airlines a commandé seize A321neo en 2013. Ils seront équipés avec des moteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney.