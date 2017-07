Le Chinook toujours sur le pied de guerre

Malgré 55 ans de bons et loyaux services, le jour de la quille n'est toujours pas arrivé pour le Chinook. L'U.S. Army vient de passer contrat de 276 M$ à Boeing, le 28 juillet, pour le développement d'une nouvelle version de l'hélicoptère de transport birotor : le CH-47F Block II. Le constructeur américain va ainsi construire et tester trois prototypes pour valider l'évolution technologique, et ouvrir la voie au rétrofit de plus de 500 appareils. Ce nouveau standard succèdera au CH-47F, développé dans les années 2000.



Ce programme doit permettre au Chinook d'améliorer son emport de carburant comme de charge utile grâce à une capacité de levage renforcée. Il intègre pour cela de nouvelles pales baptisées Advanced Chinook Rotor Blades (ACRB), qui se caractérisent par une extrémité incurvée. Une campagne de démonstration, qui s'est achevée en janvier dernier en Arizona, a permis de valider une capacité de levage accrue de 680 kg. Ce qui a ouvert la voie au lancement du Block II.



L'hélicoptère va aussi intégrer une transmission améliorée pour que les moteurs puissent adresser une puissance supérieure à ces pales de nouvelle génération. Les réservoirs de carburant seront optimisés pour gagner en emport tout en réduisant leur poids. Deux réservoirs remplaceront les six actuels, qui se répartissent de part et d'autre de l'appareil. Enfin, la structure sera renforcée en certains points afin de supporter l'augmentation de la charge utile.



La construction du premier exemplaire doit débuter en 2018, afin de lancer le programme d'essais l'année suivante. Le premier exemplaire opérationnel doit être livré en 2023.