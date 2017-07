Le Global SuperTanker fait un nouveau pas pour prendre sa place dans la lutte anti-incendie aux Etats-Unis

L'organisme américain IAB (Interagency Airtanker Board) a accordé une autorisation temporaire à Global SuperTanker pour participer à la lutte anti-incendie aux Etats-Unis. Valable dix-sept mois, cette autorisation est une étape nécessaire pour que l'appareil puisse participer à des appels d'offres pour des contrats aux Etats-Unis mais aussi à l'étranger. Mais pour pouvoir opérer aux Etats-Unis, il doit également obtenir un contrat spécifique auprès de l'USFS (United States Forest Service), les accords actuels réglementant l'utilisation des bombardiers d'eau de grande capacité ne couvrant pas les appareils de la taille du SuperTanker. En revanche, l'autorisation suffit pour qu'il puisse être utilisé dans l'état de Californie.



Le SuperTanker est en effet un Boeing 747 avec des capacités de lutte anti-incendie - qui ont déjà été utilisées au Chili et en Israël. Auparavant détenus par Evergreen International, les systèmes, équipements, pièces détachées, le certificat de propriété intellectuelle et le supplément de certificat de type ont été rachetés par Global SuperTanker Services en 2015. La société les a mis à jour pour adapter et installer les capacités sur un 747-400 - Evergreen s'était basé sur le 747-200 pour concevoir son bombardier d'eau mais c'est sur un 747-100 que la capacité a été introduite.



Le SuperTanker est capable de transporter et larguer 72 000 litres de produit retardant ou d'eau. Il peut également en contrôler le débit afin de mieux s'adapter au profil de l'incendie et lui donnant la capacité de faire jusqu'à huit largages en un seul vol. Le Spirit of John Muir peut atteindre tout point des Etats-Unis en moins de 4h30 et tout point du monde en maximum 20 heures.