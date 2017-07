American Airlines: le bénéfice 2T baisse mais reste supérieur aux attentes

La compagnie aérienne American Airlines a annoncé vendredi un bénéfice net en baisse mais supérieur aux attentes pour le 2e trimestre, ce qui n'empêchait pas son titre de reculer en Bourse en raison de préoccupations sur ses recettes. Le bénéfice net s'est affiché à 803 millions de dollars, en recul de 15,5% sur un an, mais le chiffre d'affaires a progressé de 7,2% à 11,105 milliards de dollars, légèrement supérieur aux attentes qui étaient de 11,08 milliards. Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du nord, est de 1,92 dollar, soit cinq cents supérieurs aux prévisions moyennes des analystes. Le revenu par passager et par mile parcouru (PRASM), un des indicateurs de la rentabilité dans le secteur, a progressé de seulement 1% à 22,32 dollars, restant quasiment stable depuis le début de l'année. La compagnie a enregistré une hausse de ses capacités de 1,7% et de sa flotte de 4,5% à 627 appareils sur les lignes intérieures et de 2,3% à 1.583 avions pour l'ensemble de la flotte. Le nombre d'employés a aussi augmenté de 3,9% à 128.300 à la fin avril. Le revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM) a progressé de 5,7%. Mais le CASM, soit le coût par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus, a pour sa part progressé davantage (+9,6%) et devrait progresser de 5 à 7% sur l'ensemble de l'année. "Au cours du 2e trimestre, nous poursuivons l'un des programmes de modernisation de la flotte le plus agressif de l'histoire de l'aviation et avons pris livraison de 20 nouveaux appareils pour remplacer des plus vieux afin d'accroître notre offre sur le segment de la classe économique pour offrir davantage de choix à nos clients", a souligné le PDG du groupe William Parker lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Le bénéfice d'exploitation a baissé de 12,3% à 1,535 milliards de dollars. A la suite de l'annonce de ces résultats, le titre reculait de 1,43% à 49,29 dollars vers 14h40 GMT à Wall Street. - Concurrence du Golfe - Par zones géographiques, les revenus ont baissé de 1,7% sur les lignes intérieures (longue distance et régionales), progressé de 2,3% sur l'Amérique latine, de 12,3% sur l'Atlantique et de 23,3% sur le Pacifique. Les activités cargo ont enregistré une progression de 13,1%. Les dirigeants du groupe n'ont pas fait de commentaires sur la situation dans le Golfe et la concurrence avec les compagnies aériennes de cette région. Qatar Airways avait fait part à la fin juin de son intention d'acquérir 10% du capital d'American Airlines alors qu'une crise diplomatique secoue actuellement les relations du Qatar avec ses voisins, dont les Emirats et l'Arabie saoudite. Les compagnies aériennes américaines et leurs rivales du Golfe sont aussi engagées dans un bras de fer, les premières accusant les secondes de bénéficier de subventions publiques. Elles demandent aux autorités américaines de prendre des mesures de rétorsion. Interrogé sur le peu de progrès dans ce domaine, l'un des responsables d'American, Steve Johnson, a estimé que "l'environnement (actuel) à Washington n'est pas idéal pour avoir ce genre de discussions", faisant référence au désordre politique qui règne actuellement dans la capitale fédérale. "Nous espérons que tout le monde va pouvoir s'échapper de Washington pour les congés d'été et que nous aurons un peu de temps pour prendre de la distance vis-à-vis de l'agitation ambiante pour avoir l'opportunité d'avoir des discussions vraiment sérieuses et de se concentrer davantage en septembre et en octobre sur ces dossiers", a-t-il déclaré.