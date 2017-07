Performance solide pour Air France-KLM au premier semestre

Soumis à la saisonnalité du transport aérien, Air France-KLM a pour habitude de connaître des premiers semestres difficiles, souvent ponctués par des résultats négatifs. Force est de constater que le groupe franco-néerlandais a signé une performance positive au premier semestre 2017, dont les résultats ont été présentés ce 28 juillet. Tous les indicateurs opérationnels et financiers sont ainsi au vert pour les six premiers mois de l'année.



Air France-KLM a tout d'abord pu capitaliser sur un trafic robuste. Le groupe a transporté plus de 47 millions de passagers, soit (...)