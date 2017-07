Le DLR valide le contrôle actif de rotor avec Airbus Helicopters

Le DLR et Airbus Helicopters ne coopèrent pas que dans le domaine de la vitesse, avec le Racer. L'organisme de recherche aéronautique et spatiale allemand vient d'annoncer, le 25 juillet, qu'il avait mené un projet sur la réduction du bruit en partenariat avec la branche allemande de l'hélicoptériste européen. Il s'agissait de tester les bénéfices d'un système de contrôle actif du rotor, afin de réduire l'empreinte sonore de l'appareil ainsi que les vibrations et la consommation de carburant. Ces travaux entraient dans le cadre du programme de recherche Evolutivité et (...)