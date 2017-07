Boeing achève les essais électromagnétiques du KC-46

Boeing a annoncé le 27 juillet qu'il avait accompli les essais électromagnétiques du KC-46. Conduits au sein de la base aéronavale de Patuxent River (Maryland) et de la base aérienne d'Edwards (Californie), ils avaient vocation à démontrer que le ravitailleur pouvait opérer en toute sécurité dans des champs magnétiques créés par les radars, les tours radio et autres systèmes.



« Le KC-46 Tanker est protégé par des technologies diverses de durcissement et de protection intégrées à l'avion pour neutraliser tout effet d'interférence », indique Mike Gibbons, vice-président et directeur du programme KC-46 chez Boeing. « Le succès de ce travail lève l'un des risques les plus importants du programme. »