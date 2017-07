Thales: bénéfice net consolidé en baisse de 12% au 1er semestre, ventes et commandes en hausse

Thales a annoncé mercredi un bénéfice net consolidé en baisse de 12% au premier semestre comparé à la même période en 2016 qui avait bénéficié d'une plus-value de cession, alors que les ventes et les prises de commandes progressent. Le bénéfice net ajusté s'établit à 424 millions d'euros en hausse de 15% et le groupe affiche un chiffre d'affaire de 7,24 milliards d'euros en croissance organique de 5,9%, selon un communiqué. Le résultat net consolidé qui atteint 336 millions d'euros avait enregistré au premier semestre 2016 le bénéfice de la cession à l'américain Raytheon des intérêts détenus dans la société Thales Raytheon Systems LLC avec une plus-value de cession de 92 millions d'euros, précise le groupe de hautes technologies spécialisé sur les marchés de l'aérospatial, du transport et de la défense et sécurité. "A fin juin, Thales confirme à nouveau sa dynamique de croissance, avec une progression soutenue de ses prises de commandes et une croissance organique de 5,9% de son chiffre d'affaires, en avance sur les objectifs annuels", a déclaré le PDG du groupe Patrice Caine, cité dans le communiqué. Selon M. Caine, "la rentabilité du groupe continue de progresser, avec un Ebit (bénéfice opérationnel) et un résultat net ajusté en croissance de plus de 15% pour la troisième année consécutive". Dans le même temps, le groupe accélère ses investissements en recherche et développement, "en croissance de plus de 10% sur le semestre", a-t-il précisé. Le groupe a confirmé ses objectifs d'un chiffre d'affaires de 2017 avec une croissance organique de l'ordre de 5% et un Ebit compris entre 1,48 et 1,50 milliard d'euros, en hausse de 9 à 11% par rapport à 2016. Le groupe investit "150 millions d'euros sur 3 ans dans la mise en place d'une +digital factory+, structure transverse pour capitaliser sur notre portefeuille unique de technologies digitales", a ajouté M. Caine. Fn avril, le groupe avait annoncé l'acquisition de l'américain Guavus, un des pionniers de l'analyse de "big data" (données massives) en temps réel pour un montant "maximum de 215 millions de dollars". Cette acquisition "en cours, va nous permettre d'industrialiser la mise en oeuvre des solutions de big data en temps réel dans toutes nos activités", a précisé M. Caine. Les nouvelles commandes du premier semestre s'établissent à "5,972 milliards d'euros et affichent une hausse de 10% par rapport au premier semestre 2016", selon le groupe. Au 30 juin, "le carnet de commandes consolidé atteint 31,9 milliards d'euros, soit près de 2,1 années de chiffre d'affaires, renforçant la visibilité sur l'activité des années à venir". Au premier semestre 2017, Thales a engrangé huit grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 millions d'euros, pour un montant total de 1,180 milliard d'euros, contre 3 contrats au premier semestre 2016. Parmi ces contrats, le groupe cite la fourniture d'un satellite de télécommunications à un client dans un pays émergent, la fourniture de systèmes de multimédia de bord (IFE) à une grande compagnie aérienne nord-américaine, la réalisation d'un satellite très haut débit (V-HTS) de connectivité à bord des avions, pour le compte d'Inmarsat (réseau Global Xpress) et la prise en carnet de l'exploitation et de la maintenance des systèmes de sûreté, d'information et de communication critiques du nouveau siège du ministère français des Armées.