Airbus livre le 100e A350

Airbus a célébré le 26 juillet la livraison de son centième A350. L'appareil a été remis à China Airlines lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Toulouse. Il s'agit du septième A350 de la compagnie taïwanaise - qui est opératrice depuis septembre 2016.



Le premier A350-900 avait été livré à Qatar Airways en décembre 2014. Trente mois après, Airbus a réussi à livrer une centaine d'appareils, qui sont exploités par quatorze compagnies et ont transporté plus de 13 millions de voyageurs. Le programme est en plein ramp-up et devrait tenir son calendrier, malgré quelques ralentissements dans les rouages de la chaîne de fournisseurs. Trente-six appareils ont déjà été livrés cette année.



« Le seuil des 100 livraisons de l'A350 XWB est franchi alors que cet appareil connaît la hausse la plus rapide des cadences de production de gros-porteurs, en bonne voie pour atteindre l'objectif de dix livraisons d'A350 par mois d'ici fin 2018 », a commenté Fabrice Brégier, directeur général délégué d'Airbus et président d'Airbus Commercial Aircraft.



De son côté, Nuan-shuan Ho, le chairman de China Airlines, a vanté les mérites du nouveau membre de sa flotte : « Ce nouvel appareil, qui affiche des performances remarquables, a atteint voire dépassé nos attentes à tous les niveaux, notamment en termes d'efficacité opérationnelle, de réduction significative de la consommation de carburant et de standards de confort offerts à nos passagers. » Il précise que l'A350 doit lui permettre de développer son réseau long-courrier et pourra être utilisé pour des vols très longs, comme aujourd'hui sur Taipei - San Francisco.