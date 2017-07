Le F-35 passe un cap

Il n'y a pas de petites victoires. Lockheed Martin célèbre donc les 100 000 heures de vol du F-35. Le constructeur américain en profite pour faire le point sur le développement de son avion de combat, dont les retards et les surcoûts font couler toujours autant d'encre. Cela ne l'empêche pas d'affirmer que la phase de développement et de démonstration du système (SDD) est « on track ».



Pour Jeff Babione, vice-président exécutif de Lockheed Martin et directeur général du programme F-35, « la barre des 100 000 heures (...)