Boeing met à jour ses prévisions sur les besoins en pilotes et techniciens

Boeing a publié le 25 juillet ses nouvelles prévisions concernant les besoins en pilotes, techniciens de maintenance et PNC sur les vingt prochaines années. L'avionneur estime que l'industrie devra créer 1,2 million de postes sur les deux premières catégories d'ici 2036 - 637 000 de pilotes et 648 000 de techniciens -, auxquels s'ajoutent des besoins pour 839 000 hôtesses et stewards. La région où la demande sera la plus forte sera l'Asie Pacifique, quelle que soit la catégorie de métier envisagée.



Ces prévisions diffèrent légèrement de celles de 2016. En termes de pilotes, la demande a été revue à la hausse de 3,2%.



Mais l'évolution principale concerne les techniciens. Les besoins ont en effet été réduits de 4,6% par rapport à 2016, en raison de l'arrivée des 737 MAX et A320neo sur le marché. Généralement, les avions de nouvelle génération vont modérer la demande car les technologies auxquelles ils ont recours permettent d'allonger les intervalles de maintenance et assurent une meilleure disponibilité de la flotte.



L'évolution des technologies va également provoquer une transformation des métiers. Boeing souligne que les compagnies et fournisseurs de services MRO se tourneront davantage vers des techniciens ayant des compétences en avionique, en composites et formés dans la résolution des problèmes numériques.