Aéroports parisiens: le temps d'attente aux contrôles amélioré

Le temps d'attente au contrôle des passeports dans les aéroports parisiens a pu être réduit de 40 à 50% après le déploiement de 100 policiers supplémentaires à la mi-juillet, a indique mardi le PDG de Groupe ADP Augustin de Romanet. Les acteurs du secteur du transport aérien étaient montés au créneau début juillet pour dénoncer la "situation chaotique" à Orly et à Paris-Charles de Gaulle, où le durcissement des contrôles des passeports aux aubettes de la police aux frontières (PAF) provoque depuis des mois de longues files d'attentes, une situation qui s'est encore aggravée avec l'afflux des touristes estivaux. "Le 13 juillet nous avons obtenu une compagnie supplémentaire de 100 policiers qui sont venus dans les aubettes de police et ont permis de réduire d'environ 40 à 50% les temps d'attente", a expliqué M. de Romanet, au cours d'une conférence de presse sur les résultats financiers du groupe au premier semestre. "Aujourd'hui nous sommes affectés dans nos commerces par ce temps d'attente qui est pour nos passagers très pénible à supporter", a-t-il ajouté. Pour réduire le temps d'attente, le gestionnaire des aéroports parisiens a en outre installé 43 systèmes "Parafe" supplémentaires. Cinq autres sas de contrôle automatisé des passeports seront installés, d'ici la fin de l'année portant leur nombre total à 87. Les systèmes actuellement installés fonctionnent par reconnaissance digitale, la reconnaissance faciale (par recoupement avec la photo du passeport) doit encore être validée par les services de l'Etat. Elle permettrait un contrôle en dix secondes, contre 30 avec le système digital, et d'augmenter le nombre de passeports éligibles. Trois à 5% des passagers titulaires de passeports français biométriques sont éligibles au contrôle par empreintes digitales contre 30 à 40% des passagers titulaires de passeports européens biométriques pour la reconnaissance faciale, selon des chiffres de la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM). Pour améliorer la fluidité dans les aéroports, des agents de sécurité seront recrutés et Groupe ADP a obtenu en outre 200 policiers supplémentaires "à la sortie des écoles de police en septembre", dont 150 pour l'aéroport de CDG et 50 pour Orly, selon M. de Romanet. Il a par ailleurs pointé les ralentissements des contrôles provoqués par des autorisations de sortie de territoire pour les mineurs, disponibles sur internet mais régulièrement remplies de façon incomplète, ou encore le système informatique permettant d'identifier en scannant le passeport les personnes recherchées en Europe, "souvent en panne", obligeant les policiers à procéder à de longues recherches manuelles.