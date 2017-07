Arconic relève ses prévisions annuelles après un solide 2T

Arconic, fabricant du revêtement mis en cause dans l'incendie meurtrier de la tour Grenfell en juin à Londres, a relevé lundi ses objectifs financiers annuels après une solide performance financière au deuxième trimestre, ce qui faisait bondir le titre. Le groupe américain, né de la scission en novembre du géant de l'aluminium Alcoa, a tenu à présenter de nouveau ses condoléances aux familles des victimes de cet incendie ayant coûté la vie à au moins 79 personnes dans la nuit du 13 au 14 juin. Il a réitéré arrêter la vente pour usage dans les immeubles en hauteur du Reynebond, mis en cause dans la propagation rapide de l'incendie. Cette décision concerne les immeubles ayant une hauteur supérieure à environ 40 pieds (12 mètres). Toutefois "nous avons toujours respecté les règles en cours pour la vente de ce produit", affirme Arconic, qui fait l'objet de plaintes aux Etats-Unis. Le groupe "est engagé à aider les enquêteurs qui cherchent à trouver une solution de sorte qu'une tragédie similaire ne puisse plus jamais arriver". Sur le plan financier, le bénéfice net a bondi de 57% à 212 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 43 cents, contre 26 cents attendus en moyenne par les analystes. Tiré par une hausse des prix de l'aluminium et une hausse des volumes des ventes de la plupart des produits, le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 3,26 milliards de dollars. Arconic est l'ex-division de produits finis pour l'automobile, l'aérospatiale et la construction du géant de l'aluminium Alcoa. L'entreprise fournit par exemple des composants pour les moteurs d'avion à base d'alliages de nickel, de titane et d'aluminium et des alliages d'aluminium pour des châssis et la carrosserie des voitures. Se réjouissant d'une première moitié de l'année "solide", Arconic, actuellement engagé dans un bras de fer avec le fonds d'investissement activiste américain Elliott Management, a relevé ses prévisions annuelles. La société table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 12,3 et 12,7 milliards de dollars en 2017 et un bénéfice par action de l'ordre de 1,15 à 1,20 dollar. Les objectifs précédents étaient de 11,8 à 12,4 milliards de dollars pour ce qui est du chiffre d'affaires et de 1,10 à 1,20 dollar pour le bénéfice par action. Les analystes attendent, eux, des revenus aux alentours de 12,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,16 dollar en moyenne. A Wall Street, le titre bondissait de 4,40% à 26,32 dollars dans les échanges électroniques moins d'une demi-heure avant l'ouverture de la séance.