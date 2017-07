Bon semestre pour Aéroports de Paris

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) a publié ses résultats semestriels le 24 juillet. Ceux-ci sont globalement positifs avec une croissance de l'ensemble des principaux indicateurs financiers et opérationnels par rapport au premier semestre de 2016, tandis que la hausse des coûts reste limitée.



Le chiffre d'affaires est en hausse de 2,4 % à 1,46 MdEUR. La croissance se situe essentiellement dans les activités aéronautiques (+5 %), et reflète la croissance du trafic sur les aéroports parisiens comme internationaux du groupe. Ils ont progressé respectivement de 5 % à 48,5 millions de passagers et de 4,6 % à 73,3 millions de passagers.



Augustin de Romanet, P-DG du groupe ADP, a salué cette performance : « Le trafic de Paris Aéroport atteint 48,5 millions de passagers au 1er semestre 2017, avec un trafic international plus dynamique que le trafic total. Ces chiffres conduisent le Groupe ADP à revoir à la hausse son hypothèse de croissance du trafic en 2017, entre 3,5 % et 4,0 % en 2017 par rapport à 2016. »



Le chiffre d'affaires des commerces et services a connu une croissance plus faible, à seulement 1,7 %. Celui de l'immobilier a reculé (-6,8 %), tout comme celui de l'activité internationale (-38,6 %) à cause d'un « un ralentissement de l'activité et à la baisse des commandes au Moyen Orient pour ADP Ingénierie et, pour ADP International, à la correction du chiffre d'affaires à l'avancement déjà pris en compte au 1er trimestre 2017. »



En parallèle, la hausse des charges courantes du groupe a été limitée à 0,2 %. Ce résultat a été principalement obtenu par la baisse des coûts de personnel de 0,7 %, soit 3 MEUR. ADP poursuit ainsi sa stratégie de réduction des coûts dans ce domaine décidé dans le plan Connect 2020. En revanche, les autres secteurs de coûts, notamment les achats consommés (+7,3 %) sont plutôt à la hausse.



L'Ebitda progresse donc logiquement à 547 MEUR (+3,7 %) - avec une marge qui s'améliore de près de cinq points à 41,8 % - tout comme le résultat opérationnel courant à 341 MEUR (+25,2 %). Augustin de Romanet a d'ailleurs confirmé sa prévision d'orientation à la hausse de l'Ebitda 2017. Le résultat net part du groupe est de 161 MEUR, avec une progression notable de plus de 27 %.