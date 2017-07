Les choses se précisent pour le Denali de Cessna

Le premier Denali est en route. Alors qu'en mai dernier, Cessna (groupe Textron Aviation) annonçait avoir entamé la construction d'éléments de tests de son monoturbopropulseur, il s'est désormais lancé dans la production d'une première cellule d'essais complète. Le constructeur américain a dévoilé la nouvelle le 24 juillet à l'occasion de la convention AirVenture de l'Experimental Aircraft Association (EAA) à Oshkosh (Wisconsin).



Cette première cellule sera destinée aux essais statiques et de fatigue au sol. Il faudra attendre encore un peu avant de voir se dessiner les contours du premier prototype de vol. Brad Thress, vice-président principal en charge de l'Ingénierie chez Textron Aviation, a déclaré que la conception de la cellule était bientôt achevée et que ses équipes avaient livré les plans pour poursuivre l'assemblage des éléments d'essais et des prototypes. Cessna a aussi commencé à mettre en place ses outils et moyens industriels en vue de la production en série de l'appareil.



En parallèle, le constructeur américain a commencé à tester certains éléments comme la porte passager et la porte-cargo de l'appareil, notamment leur ajustement par rapport au fuselage. Des essais ont aussi eu lieu avec GE sur le moteur du Denali, connu sous le nom d'Advanced Turboprop, ainsi que l'hélice pentapale Blackmac de McCauley. Faite en carbone et dotée d'un pas variable inversible, elle affiche un diamètre de 2,6 m.



Le Denali doit voler l'année prochaine, probablement au quatrième trimestre.