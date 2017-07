Safran Landing Systems pose la première pierre de son nouveau hangar MRO en Chine

Safran Landing Systems et China Eastern ont organisé une cérémonie le 20 juillet pour célébrer la pose de la première pierre de leurs installations MRO à Xi'an. Il s'agit d'un centre d'excellence dédié aux activités de maintenance et d'entretien autour des trains d'atterrissage de Safran équipant les flottes A320 et 737 de China Eastern et de compagnies chinoises clientes du groupe français.



Pour gérer ce centre, Safran et le transporteur ont créé une coentreprise en novembre 2016, XIESA (Xi'an CEA Safran Landing Systems Services).



Le centre de Xi'an devrait couvrir une surface de 11 000 m², dont 8 700 m² d'ateliers. Il sera opérationnel en janvier 2019 et fera travailler 350 personnes. Ses activités sont essentiellement destinées au marché chinois, la flotte de monocouloirs du pays arrivant à maturité et leurs trains d'atterrissage à leur échéance de révision générale.