IAG commande trois A330-200 pour Level

IAG transforme déjà l'essai avec LEVEL. La low-cost du groupe connaissant un grand succès et les réservations étant très satisfaisantes, IAG a décidé d'étoffer sa flotte l'été prochain. Il a donc commandé trois nouveaux A330-200, qui seront mis en service durant la saison été 2018. La promesse formulée par Willie Walsh, le CEO d'IAG, lors de l'inauguration des opérations, a donc été tenue : Level exploitera cinq long-courriers à l'été 2018.



Level a inauguré ses opérations le 1er juin avec deux A330-200 neufs au départ de Barcelone, vers Los Angeles, Oakland, Buenos Aires et Punta Cana. Ils sont aménagés en configuration biclasse de 21 places en classe Premium Economy et 293 en classe économique.



Annoncée en janvier, baptisée en mars, la low-cost a été créée très rapidement. Ses opérations sont actuellement réalisées sous le certificat de transporteur d'Iberia, avec les équipages d'Iberia, mais elle devrait à terme opérer avec son propre AOC. Elle profite par ailleurs du soutien de Vueling, qui peut nourrir ses vols grâce à son réseau moyen-courrier à Barcelone.



Willie Walsh avait par ailleurs indiqué qu'il comptait lancer des opérations dans d'autres villes européennes. Rome et Paris seraient envisagées.