EasyJet recrute 1 200 PNC

EasyJet a lancé le 24 juillet un nouveau plan de recrutement pour son personnel navigant commercial. L'objectif de la compagnie est de trouver 1 200 PNC. Les postes sont à pourvoir sur les 28 bases de la compagnie en Europe.Les candidats peuvent postuler en ligne sur le site de la compagnie : careers.easyjet.com . EasyJet assurera à ceux qui sont retenus une série de pré-formations en ligne, suivie de trois semaines de démonstrations pratiques sur les procédures de sécurité, la sécurité aérienne et les gestes de premiers secours.Actuellement, la low-cost britannique emploie 6 000 hôtesses de l'air et stewards qui travaillent à bord de ses 270 appareils. Mais la croissance à venir de la flotte et des capacités crée de nouveaux besoins. Les nouveaux PNC seront également amenés à travailler sur les A320neo, dont la livraison a débuté le mois dernier.EasyJet rappelle qu'elle avait annoncé une campagne de recrutement au mois de mai pour les PNT, avec 450 postes de pilotes à pourvoir et des opportunités pour les pilotes déjà au service de la compagnie de devenir commandants de bord.