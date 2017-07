Groupe ADP a finalisé la cession de sa part dans TAV construction

Groupe ADP a annoncé jeudi avoir finalisé le processus de cession de la totalité de sa participation de 49% dans la société turque TAV Construction pour un montant de 9 millions d'euros. TAV construction a été cédée à Sens Proje Gelistirme ve Yatirim A.S. et Tepe Insaat Sanayi A.S., à l'issue d'un contrat signé le 9 juin, selon un communiqué du gestionnaire d'aéroports français. Groupe ADP "continue ainsi le déploiement de sa stratégie internationale, d'une part, avec le renforcement de son implication dans le groupe aéroportuaire TAV Airports en tant qu'actionnaire de premier plan intervenu le 7 juillet dernier et, d'autre part, en recentrant ses activités sur son coeur de métier, avec la cession de sa participation dans TAV Construction", selon le groupe. Les titres de TAV Construction étaient comptabilisés en "actifs destinés à la vente" dans les comptes du Groupe ADP depuis le 31 décembre 2016, précise-t-il. Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2,947 milliards d'euros et son résultat net à 435 millions d'euros.