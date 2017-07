Elisabeth Borne annonce des Assises du transport aérien pour 2018

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé jeudi, lors de son audition au Sénat, l'organisation d'Assises du transport aérien en 2018, qui seront notamment dédiées à la compétitivité du pavillon français. "Je lancerai aussi des Assises du transport aérien en 2018. Pour qu'on s'assure qu'on ne place pas notre transport aérien dans une situation de moindre compétitivité par rapport aux autres compagnies", a dit la ministre, interrogée par les sénateurs. "Il faut être attentif à la compétitivité du pavillon français dans le domaine aérien. Quand je vois que la part de ce pavillon a reculé de 10 (points) sur ces dix dernières années, on ne peut pas non plus s'en satisfaire et il faut qu'on s'interroge sur les politiques qu'on mène", a-t-elle détaillé. Les compagnies aériennes françaises et plusieurs rapports parlementaires pointent depuis des années le poids des charges, notamment des taxes et redevances aéroportuaires, qui affectent leur compétitivité notamment face aux compagnies du Golfe. En avril, la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) avait estimé que le "poids croissant" des charges et de la fiscalité menacerait "16.000 emplois" au cours du prochain quinquennat. "Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette question, maintenant il va falloir qu'on réunisse tous les acteurs et qu'on prenne des décisions sur le sujet", a souligné Mme Borne, observant qu'"il y a des enjeux de compétitivité qui relèvent de la régulation, il y en a qui relèvent des compagnies aériennes". Sur le cas particulier d'Air France, "je me réjouis que l'on sorte d'une période d'affrontements au sein de la compagnie et que le dialogue social ait triomphé, avec les accords qui ont pu être donnés à la fois par les pilotes, les hôtesses et les stewards récemment", a continué la ministre. Air France a en effet révélé jeudi le nom de sa filiale à coûts réduits, Joon, dont le principe avait été approuvé par le principal syndicat français de pilotes et qui doit améliorer la rentabilité du groupe en lui permettant de réduire ses coûts. Cet accord est "un signe très positif", a-t-elle estimé, souhaitant que la puissance publique "tienne compte de cette volonté exprimée par les salariés de l'entreprise de participer à la meilleure compétitivité de leur entreprise et qu'on les accompagne".