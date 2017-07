Le général Lecointre devient chef d'état-major des armées

Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé le 19 juillet la nomination du général Lecointre au poste de chef d'état-major des armées. Il remplace le général Pierre de Villiers qui avait démissionné quelques heures plus tôt de ses fonctions en raison d'un différend avec le président de la République Emmanuel Macron.



Saint-cyrien issu de l'infanterie de marine, le général François Lecointre a notamment servi au Rwanda, en 1994 dans le cadre de l'opération Turquoise, et en ex-Yougoslavie, en 1995 dans le cadre de la force de protection des Nations Unies. Plus récemment, il a commandé la mission de formation de l'armée malienne par l'Union européenne (2013).



Connu pour ses états de service, il a également côtoyé le pouvoir pour être passé à l'état-major de l'armée de terre (2001-2005) et avoir intégré le cabinet militaire du ministère de la Défense (2009). Depuis septembre 2016, il était chef du cabinet militaire du Premier ministre, fonction qu'il a donc occupée auprès de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe.