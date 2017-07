Etihad revend Darwin à Adria signant la fin d'Etihad Regional

C'est la débâcle pour les activités d'Etihad en Europe. Après l'échec du redressement d'Air Berlin et le fiasco d'Alitalia, la compagnie d'Abou Dhabi renonce à Etihad Regional et ses activités en Suisse. Elle a en effet décidé de revendre sa participation dans Darwin au fonds d'investissement luxembourgeois 4K Invest, qui détient 100% d'Adria Airways.



Darwin va conserver son nom, son certificat de transporteur aérien, son siège de Lugano et sa base de Genève. Sa marque commerciale va en revanche de nouveau changer et devenir Adria Airways Switzerland. Adria Airways (...)