Primera Air lancera ses A321neo sur le transatlantique depuis Paris

Les low-cost long-courrier se bousculent aux portes de CDG. Primera Air a annoncé le 20 juillet qu'elle allait ouvrir trois bases en Europe pour ses opérations long-courrier : Paris CDG, Londres (Stansted) et Birmingham. A partir de l'été 2018, elles seront toutes reliées à New York (Newark) - quotidiennement à partir du 18 mai au départ de Paris - et Boston - trois fois par semaine à compter du mois de juin depuis CDG.



Les vols seront réalisés en A321neo. Primera attend en effet la livraison de huit appareils à partir de mars 2018 - dont deux A321LR acquis en leasing auprès d'AerCap qui lui seront livrés au quatrième trimestre. Ce sont eux qui lui permettront de lancer ses vols transatlantiques. Elle sera d'ailleurs l'opératrice de lancement de l'A321LR.



Primera attend également une vingtaine de Boeing 737 MAX 9, pour lesquels elle a signé des accords en mai -huit sont acquis auprès de Boeing en commande ferme, quatre en option et huit autres seront fournis par ALC. Ils lui seront livrés entre mai 2019 et mai 2020. Ils sont eux aussi destinés à opérer sur le transatlantique.



Primera prévoit déjà d'annoncer deux autres destinations à la fin de l'été et a l'ambition de « devenir un nom incontournable sur le marché des vols transatlantiques ».



Les A321neo seront aménagés en configuration biclasse, avec une classe Premium full- service et une classe économique. Tous les passagers pourront obtenir un accès au wifi et brancher leurs appareils mobiles.



Primera Air est la compagnie aérienne du groupe touristique Primera Travel Group. Elle exploite aujourd'hui deux 737-700 et sept 737-800 sous deux AOC, danoise et lettone, sur des destinations principalement européennes.