Forte hausse du bénéfice de Finnair et nombre de passagers record au 2e trimestre

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a annoncé jeudi un bénéfice en forte progression pour le deuxième trimestre, porté par un nombre record de passagers sur la période. La compagnie, qui accusait encore une perte de 8 millions d'euros au premier trimestre, a dégagé un bénéfice net de 66 millions d'euros sur la période avril-juin. Son chiffre d'affaires a progressé de 11,2% à 633,4 millions d'euros, par rapport au deuxième trimestre 2016. "Les ventes ont augmenté en raison notamment de la forte demande sur le segment clé de notre réseau, nos liaisons entre l'Asie et l'Europe, et notre taux d'occupation a également progressé. Nos ventes ont notamment augmenté au Japon, en Corée et en Chine", s'est félicité le directeur général Pekka Vauramo, cité dans un communiqué. En Asie, les revenus ont grimpé de 21,4% sur un an, à 211,2 millions d'euros. "Pour la saison hivernale à venir, nous prévoyons de croître plus rapidement que jamais", a ajouté Pekka Vauramo. Finnair entend se développer à un rythme de 15% au second semestre 2017 d'après son directeur général, le troisième trimestre étant traditionnellement la période la plus importante pour la compagnie. À la Bourse d'Helsinki à 8h45 GMT, l'action bondissait de 5,3%, dans un marché en hausse de 0,32%. hdy/gab/mcj