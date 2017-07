EasyJet Europe est opérationnelle

EasyJet n'aime pas perdre de temps. Elle avait annoncé le 14 juillet qu'elle allait « prochainement » obtenir un certificat de transporteur aérien auprès d'Austro Control et lancer sa nouvelle filiale easyJet Europe en Autriche. Le 20 juillet, sa licence en poche, la compagnie est devenue opérationnelle. Le premier vol d'un avion d'easyJet immatriculé en Autriche a été réalisé ce matin entre Luton et Vienne.



L'appareil est désormais immatriculé OE-IVA. Il s'agit d'un A320 qui avait été livré à easyJet en février 2016 (MSN 6970, précédemment enregistré G-EZPA). Entre 100 et 110 appareils devraient ainsi être ré-immatriculés d'ici mars 2019, soit la flotte nécessaire aux opérations d'easyJet entre les pays membres de l'Union européenne et actuellement basée en Europe. EasyJet sauvegardera ainsi ses droits concernant ses opérations intra-UE, comme l'explique Carolyn McCall, son CEO : easyJet Europe « permettra à easyJet de continuer à réaliser ses vols à travers l'Europe et intérieurs dans les pays membres quand le Royaume-Uni aura quitté l'UE ».



La nouvelle entité sera dirigée par l'actuel directeur d'easyJet pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, Thomas Haagensen. Il supervisera le transfert des appareils et des employés au sein d'easyJet Europe. Actuellement, le groupe emploie environ 4 000 personnes hors du Royaume-Uni. Il précise qu'aucun emploi britannique ne sera transféré en Autriche et que des recrutements sont donc à prévoir dans le pays germanophone.



En parallèle, easyJet poursuivra ses actions pour que l'Europe et le Royaume-Uni parviennent à un accord de Brexit le plus favorable possible aux opérations aériennes.



Par ailleurs, présentant ses résultats pour le troisième trimestre, easyJet a annoncé une augmentation de 16% de son chiffre d'affaires, portée par la présence des vacances de Pâques et un meilleur taux de remplissage. La recette au siège a augmenté plus que prévu, de 2,2%. « Bien que nous nous attendions à ce que a capacité mette une pression sur nos yields, nos progrès cette année nous ont permis de relever nos prévisions et montrent qu'easyJet est de nouveau dans une dynamique positive, après dix-huit mois difficiles en raison de challenges externes », commente Carolyn McCall. La compagnie s'attend en effet à réaliser un bénéfice compris entre 380 et 420 millions de livres, contre moins de 370 millions de livres jusqu'à présent.