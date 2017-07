Aena renonce à une contre-OPA sur Abertis, titres rétablis à la Bourse de Madrid

Le gestionnaire semi-public espagnol d'aéroports Aena a annoncé mercredi avoir renoncé sur ordre de Madrid à son projet de contre-OPA sur son compatriote autoroutier Abertis, déjà convoité par l'italien Atlantia qui a lancé une offre publique mi-mai. L'autorité espagnole des marchés financiers, la CNMV, qui avait suspendu les titres d'Aena et Abertis "à titre préventif" après la diffusion d'informations en ce sens par un quotidien économique, a annoncé qu'ils pourraient de nouveau être cotés à partir de 11H00 (09H00 GMT). Le gestionnaire d'aéroports Aena, détenu à 51% par le gouvernement espagnol, a confirmé dans un communiqué avoir "analysé la viabilité financière et industrielle d'une éventuelle offre publique d'achat d'Abertis", comme l'avait annoncé auparavant le quotidien Expansion, poussant la CNMV à suspendre les titres des deux sociétés. Mais le groupe aéroportuaire précise que son principal actionnaire, l'Etat, lui a fait savoir mercredi qu'il avait "décidé de rejeter (...) cette acquisition", forçant Aena à renoncer à son projet. Selon Expansion, l'offre envisagée par Aena améliorait les conditions annoncées par l'italien Atlantia, qui propose 16,50 euros pour chaque action Abertis, valorisant le groupe espagnol à 16,34 milliards d'euros. Le journal citait des sources gouvernementales indiquant que l'acceptation du projet aurait signifié une "nationalisation" d'Abertis. Aena, premier gestionnaire d'aéroports au monde, gère 46 aéroports en Espagne, ainsi que l'aéroport britannique de Luton et plusieurs autres en Colombie et au Mexique. L'OPA lancée mi-mai par le groupe italien Atlantia sur la totalité d'Abertis avait été accueillie avec prudence par Madrid, notamment en raison de l'enjeu stratégique que représente la société de satellites Hispasat, une filiale d'Abertis qui assure les communications du gouvernement espagnol. Selon la presse espagnole, l'offre italienne a aiguisé l'appétit de plusieurs fonds d'investissement qui envisageraient d'autres contre-OPA. Si l'offre d'Atlantia aboutit, elle donnerait naissance au leader mondial de la gestion d'autoroutes, avec un réseau de plus de 14.000 kilomètres. Abertis est propriétaire des autoroutes françaises Sanef, tandis qu'Atlantia gère également les aéroports de Fiumicino et Ciampino à Rome, ainsi que ceux de Nice, Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez en France. Abertis et Atlantia avaient déjà failli fusionner en 2006 mais l'opération avait échoué à cause de l'opposition du gouvernement italien.