Les cockpits des AWACS font peau neuve

Et le gagnant est... Air France Industrie KLM Engineering and Maintenance. La société de MRO a annoncé le 19 juillet avoir été sélectionnée pour la rénovation du cockpit des quatre E-3F AWACS de l'armée de l'air française. Après le chantier de rénovation à mi-vie (MLU) achevé en 2016, précédé d'une rénovation des systèmes de communication entre 2008 et 2011, les AWACS vont à présent parachever leur mue vers un système résolument plus moderne et plus adapté aux missions de commandement et de contrôle actuelles.



