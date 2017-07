United Airlines dépasse les attentes au 2e trimestre mais le titre dévisse

United Continental a annoncé mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, marqués par une hausse de ses revenus indiquant que la compagnie aérienne n'a pas souffert de la polémique consécutive à l'expulsion musclée d'un passager en avril. le transporteur, qui a par ailleurs annoncé avoir reporté à 2018 la réception de quatre avions long courrier A350 que l'avionneur Airbus devait lui livrer cette année, a enregistré un bond de 39% à 818 millions de dollars de son bénéfice net au deuxième trimestre achevé fin juin. Ceci s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 2,75 dollars contre 2,61 dollars anticipés en moyenne par les analystes. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,4% à 10 milliards de dollars, soit mieux que les 9,95 milliards escomptés par les marchés financiers, a détaillé United. Le PRASM (revenu par passager par siège disponible et par mile parcouru, un des indicateurs de la rentabilité) a augmenté de 2,1% lors du trimestre sous revue, contre un objectif de 1 à 3% arrêté en début d'année. Ces chiffres suggèrent que le transporteur se remet bien d'un incident qui a terni sa réputation en avril et relancé le débat sur les pratiques et le service à bord des compagnies aériennes aux Etats-Unis. David Dao, un médecin d'origine vietnamienne installé aux Etats-Unis, avait été expulsé brutalement de son siège par la police de l'aéroport pour faire de la place à un équipage d'United. - Prudence pour le 3T - United, qui a conclu un accord à l'amiable avec M. Dao, a réduit de 79% sur un an le taux des refus d'embarquement en mai et de 88% en juin, des données qui reflètent son engagement à donner la priorité désormais aux voyageurs. Si le chiffre d'affaires n'a pas été affecté, la marge opérationnelle est ressortie à 12,7%, soit le bas de la fourchette de 12,5 à 13,5% livrée en avril par la deuxième compagnie aérienne américaine par chiffre d'affaires. United a par ailleurs enregistré une hausse de 8,3% de ses coûts, principalement à cause d'une augmentation de l'enveloppe destinée aux salaires (+10,6%) et de la facture du kérosène (+16,1%), soit les deux premiers postes de dépense dans le transport aérien. Les revenus ont par ailleurs diminué de 5,5% sur les lignes trans-pacifiques, considérées par les observateurs comme le futur relais de croissance après que l'Association internationale du transport aérien (IATA) a indiqué que la région Asie-Pacifique allait générer plus de la moitié de nouveaux voyageurs dans les deux décennies à venir. Or United Airlines n'a pour l'instant pas de partenaire dans cette région, contrairement à Delta Air Lines (China Eastern) et American Airlines (China Southern Airlines). Le transporteur est en outre resté prudent pour le troisième trimestre, indiquant que le PRASM devrait soit augmenter de 1% soit diminuer de 1%. A Wall Street, le titre dévissait de 3,69% à 75,99 dollars vers 21H25 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Par secteur, les revenus passagers ont augmenté de 6,4%, à 8,62 milliards de dollars et ceux du fret de 22,1% à 254 millions de dollars. Les lignes intérieures américaines ont vu leurs revenus augmenter de 12,8%, alors que les recettes générées par les lignes internationales n'ont progressé que de 3,8%.