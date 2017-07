Mandarin Airlines acquiert neuf ATR 72-600

ATR a annoncé le 19 juillet que Mandarin Airlines avait fait l'acquisition de six ATR 72-600, devenant une nouvelle cliente de l'avionneur franco-italien. La valeur des appareils est estimée à 160 millions de dollars. La compagnie taïwanaise a par ailleurs acquis trois autres appareils en leasing auprès de la société Avation.



Les livraisons débuteront dès le mois de novembre 2017 et se poursuivront jusqu'en 2020.



Les ATR seront mis en service sur le réseau intérieur de cette filiale de China Airlines et auront pour mission d'améliorer la connectivité régionale. Ils seront en effet exploités aux côtés des six ERJ 190 et deux 737-800 déjà en service, qui seront davantage déployés sur le réseau international, notamment vers la Chine.



Le contrat conclu avec ATR s'accompagne par ailleurs de services d'ingénierie et d'assistance technique pour la mise à disposition en interne de services de maintenance lourde, qui pourront aller jusqu'à la check C.