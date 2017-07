Airbus fait voler le drone Sagitta

Airbus annonce avoir mené à bien le premier vol du démonstrateur de drone Sagitta. L'aéronef a effectué son vol inaugural préprogrammé dans une zone d'essais située à Overberg, en Afrique du Sud, à l'est du Cap. Il est resté dans les airs pendant sept minutes.



Ce vol est intervenu avec trois années de retard par rapport au calendrier initial, qui prévoyait le début des essais en 2014. Le programme de recherche technologique Sagitta avait été présenté et officiellement lancé lors de l'édition 2013 du Salon du Bourget, dans le but de « développer de futures technologies de drones ».



Le projet est mené en partenariat avec des universités allemandes civiles (Munich, Chemnitz, Ingolstadt), le DLR (Centre de recherche de l'aéronautique et de l'espace) ainsi que l'université de la Bundeswehr de Munich.