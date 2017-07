Air Côte d'Ivoire reçoit son 1er A320 neuf

Air Côte d'Ivoire et Airbus ont célébré le 17 juillet à Toulouse la livraison du premier A320 neuf de la compagnie ivoirienne. Elle est toutefois déjà une opératrice d'Airbus puisqu'elle avait débuté ses opérations en 2012 avec deux A319 d'Air France et qu'elle a pu étoffer sa flotte par la suite avec deux autres A319 et deux A320.



L'appareil livré le 17 juillet, immatriculé TU-TSV, est aménagé en configuration biclasse de 148 places, avec seize sièges de classe affaires et 132 sièges de classe économique. Air Côte d'Ivoire a d'ailleurs choisi le fauteuil Céleste de Stelia pour équiper sa classe affaires, se révélant ainsi comme la cliente de lancement du fauteuil sur A320 - lancé sur A320 en 2016 et proposé sur tous les appareils de la gamme depuis le printemps, Céleste comptait quatre clients non identifiés au mois de mai.



Air Côte d'Ivoire a également choisi de proposer un appareil connecté à ses passagers, qui pourront ainsi avoir accès à Internet et leurs services mobiles à bord.



La compagnie dessert aujourd'hui 20 destinations en Afrique de l'Ouest et centrale et cinq destinations domestiques. Elle exploite par ailleurs quatre Q400 aux côtés de ses A319/A320.